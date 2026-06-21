Yaklaşık 50 metre yüksekliğe ve 20 bin metrekarelik alana ulaşabilen bu dev yapılar, üç futbol sahasına yakın büyüklükteki inşaat alanlarını kapsayabiliyor. Çinli yetkililer, sistem sayesinde ince toz parçacıklarının yüzde 90'a kadar kontrol altına alınabildiğini, gürültü seviyesinin ise yaklaşık 40 desibele kadar düşürülebildiğini belirtiyor.

SENSÖRLER VE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİYLE ÇALIŞIYOR

Honglou 1905 kentsel dönüşüm projesinde kullanılan kubbe, herhangi bir kolon veya kiriş gerektirmeden iç basınç yardımıyla ayakta duruyor. PVDF kaplamalı özel malzemeden üretilen yapı, içeride çalışan iş makineleri ve personel için geniş bir alan sunarken aynı zamanda dış ortamla fiziksel bir bariyer oluşturuyor.

Kubbenin içindeki sıcaklık ve basınç sensörleri sürekli veri toplarken, havalandırma sistemleri hava dolaşımını düzenliyor. Egzoz noktalarına yerleştirilen su püskürtme sistemleri de havadaki toz parçacıklarını azaltmaya yardımcı oluyor. Yapı ayrıca rüzgâra ve yangına dayanıklı şekilde tasarlanırken, 38 çelik kabloyla zemine sabitleniyor.

2030 HEDEFLERİNİN BİR PARÇASI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Benzer sistemler daha önce Pekin'deki Lize Finans Bölgesi'nde de test edildi. Çin Çevre ve Ekoloji Bakanlığı, şişirilebilir kubbeleri 2030 yılına kadar daha sürdürülebilir inşaat uygulamalarını destekleyen teknolojiler arasında gösteriyor.

Uzmanlara göre bu sistemler yalnızca toz ve gürültüyü azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda yağmur, kar ve kuvvetli rüzgâr gibi hava koşullarının neden olduğu kesintileri de azaltarak inşaat çalışmalarının daha düzenli ilerlemesine katkı sağlıyor. Çin'de giderek yaygınlaşan bu uygulamanın, gelecekte diğer büyük şehirlerde de kullanılabilecek yeni bir standart haline gelebileceği değerlendiriliyor.