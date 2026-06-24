Bulunan araç, Alman ordusunun savaş yıllarında en yaygın kullandığı zırhlı araçlardan biri olan StuG III modeli. Yaklaşık 29 ton ağırlığındaki aracın büyük bölümü sağlam durumda bulunurken, iç bölümlerinin de önemli ölçüde korunduğu belirtildi. Uzmanlara göre bu ölçekte ve bu kadar iyi durumda bulunan örnekler oldukça nadir görülüyor.

ÜZERİNDEKİ İŞARETLER DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmacılar, aracın savaşın son dönemlerinde Almanya'nın kuzeybatısında görev yaptığını düşünüyor. Top namlusu üzerinde bulunan en az 17 beyaz işaret ise dikkat çekti. Arkeologlar, bu işaretlerin imha edilen düşman tanklarını temsil ediyor olabileceğini değerlendiriyor.

StuG III, döner kuleye sahip klasik tanklardan farklı olarak sabit bir top sistemine sahipti. Hedef almak için tüm aracın yönlendirilmesi gerekiyordu. Savaş boyunca 9 binden fazla üretilen model, özellikle düşman zırhlı araçlarına karşı kullanıldı.

İÇ KISMI BİLE AYAKTA KALMIŞ

Arkeologlar aracın kapağını açabildiklerini ve sürücü bölümü ile top mekanizmasına ait parçaların hâlâ görülebildiğini açıkladı. Dört kişilik mürettebat için tasarlanan iç bölümün oldukça dar olduğu belirtilirken, aracın bazı noktalarında orijinal kamuflaj boyasının izlerine de rastlandı.

Uzmanlara göre saldırı topu savaşın ardından müttefik kuvvetler tarafından diğer askeri ekipmanlarla birlikte gömülmüş olabilir. Kuru kum tabakasının içinde kalması sayesinde araç onlarca yıl boyunca paslanmadan ve ciddi hasar almadan günümüze ulaştı. Restorasyon çalışmalarının ardından aracın Almanya'daki bir askeri tarih müzesinde sergilenmesi planlanıyor.