Macaristan'ın batısındaki Szombathely kentinde yürütülen kazılarda bulunan sikkelerin toplam ağırlığının 2 kilogramı aştığı açıklandı. Uzmanlar, Kelt dönemine ait olduğu belirlenen hazinenin neden toprağa gömüldüğünü araştırırken aynı bölgede farklı dönemlere ait binlerce tarihi esere de ulaştı.

208 GÜMÜŞ SİKKE BİR ARADA BULUNDU

Szombathely kentinin kuzeyindeki Muskátli Caddesi yakınlarında, yeni bir elektrik trafo merkezi kurulması için başlatılan çalışmalar sırasında arkeologlar önce toprağa dağılmış birkaç gümüş sikke fark etti.

Metal dedektörü uzmanlarının da katıldığı araştırmalar genişletilince, toprağın altında gizlenmiş çok daha büyük bir sikke koleksiyonuna ulaşıldı. Toplam 208 parçadan oluşan hazinenin bir bölümünün küçük bir seramik kabın içerisinde korunduğu belirlendi.

Sikkelerin milattan önce 2. yüzyılın sonları ile 1. yüzyılın başlarına tarihlendiği açıklandı. Velem tipi gümüş tetradrahmi olarak tanımlanan paraların, kazı alanının yaklaşık 15 kilometre batısındaki Velem-Szentvid bölgesinde basılmış olabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, hazinenin tehlikeli bir dönemde korunmak amacıyla saklanmış olabileceğini düşünüyor. Bir diğer ihtimal ise sikkelerin dini bir tören kapsamında toprağa bırakılmış olması. Hazinenin gömülme nedeni henüz kesin olarak belirlenemedi.

KAZILARDA 7 BİN YILLIK İZLERE ULAŞILDI

Macaristan Ulusal Arkeoloji Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda yalnızca gümüş sikkeler bulunmadı. Yaklaşık 400 arkeolojik kalıntı alanı kayıt altına alınırken binlerce tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı.

Bölgedeki en eski buluntular arasında milattan önce 5. binyıla tarihlenen, yaklaşık 7 bin yıllık cilalı bir taş alet yer aldı. Demir Çağı'na ait mezarlarda ise süslemeli cam boncuklar ve ölülerin yanına bırakıldığı düşünülen seramik kaplar bulundu.

Kelt dönemine ait bir yapıda ortaya çıkarılan iki el değirmeni taşı da bölgede yaşayan toplulukların tahıl işlediğini gösterdi. Böylece kazı alanının yalnızca bir hazinenin saklandığı yer değil, binlerce yıl boyunca farklı toplulukların kullandığı bir yerleşim bölgesi olduğu anlaşıldı.

KÖPEĞİN AYAK İZİ BİLE KORUNMUŞ

Kazılarda dikkat çeken bir başka buluntu ise üzerinde köpek pati izi bulunan tarihi bir tuğla parçası oldu.

Bölgede daha sonraki dönemlerde kullanılan yaklaşık 300 metrekarelik bir kırsal villa yapısının kalıntıları arasında bulunan tuğlanın, henüz kurumamışken bir köpek tarafından çiğnendiği düşünülüyor. Tuğlanın fırınlanmasıyla pati izinin günümüze kadar korunduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, parçanın yapının yerden ısıtma sistemiyle bağlantılı bir bölümünde kullanılmış olabileceğini değerlendiriyor.

E.ON Hungária Group tarafından ayrıntıları paylaşılan kazılarda bulunan eserlerin bir bölümünün, Szombathely kentindeki Savaria Müzesi'nde geçici bir sergiyle ziyaretçilere sunulması planlanıyor. Serginin açılış tarihi ise henüz açıklanmadı.