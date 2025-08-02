Yalnız bir bireye ait kalıntılar, yırtık bir bohçaya sarılmış ve cenin pozisyonunda, bacakları göğsüne çekilmiş şekilde oturur pozisyonda bulundu. Kimliği henüz belirlenemeyen bu kişiyle birlikte dört adet kil kap ve üç adet kabak kabuğu eseri de gün yüzüne çıkarıldı.

CHANCAY KÜLTÜRÜNE AİT

Arkeolog José Aliaga, bulunan kalıntıların muhtemelen 1.000 ila 1.200 yıl öncesine dayanan Chancay kültürüne ait olduğunu belirtiyor. Chancaylar, MS 1.000 ila 1.470 yılları arasında varlığını sürdüren bölgesel bir güçtü ve özellikle kendilerine özgü çanak çömlekleriyle tanınıyor. Bulunan objeler arasında, Chancayların karakteristik insan yüzlü içki kaplarından biri de var.

Aliaga, mezarda bu kadar çok çanak çömlek bulunmasının, büyük olasılıkla daha büyük bir mezar kompleksinin parçası olduklarını gösterdiğini söylüyor. Aynı bölgede başka bir mezarın daha bulunması da bu ihtimali güçlendiriyor.

MODERN ŞEHRİN ALTINDA HAZİNELER YATIYOR

Bu çarpıcı keşif, yoğun bir şehir caddesinin altında ve bir evin ön kapısına sadece iki metre mesafede yapıldı. Lima'da yer altında yapılan çalışmalar sırasında arkeolojik kalıntılara rastlamak yaygın bir durum. Kentin doğalgaz dağıtımını yapan Cálidda şirketi, şimdiye kadar 2.200'den fazla benzer keşif gerçekleştirdiğini açıkladı.

Lima'nın eşsiz bir şehir olduğunu ifade eden Aliaga, "Lima, Latin Amerika başkentleri arasında neredeyse her altyapı projesinde arkeolojik kalıntılara rastlanması bakımından eşsiz bir şehir" dedi.

Peru Arkeologlar Koleji Dekanı Pieter Van Dalen de kıyı bölgelerinde, özellikle Lima’da bu tür mezarlara, gömülere ve mumyalara sıkça rastlandığını belirtiyor.

ÇOCUK KURBANLARA AİT MUMYALAR

Lima'nın hemen doğusundaki Cajamarquilla kazı alanında yapılan önceki keşiflerde, arkeologlar çok sayıda mumya bulmuştu. Bunlar arasında, muhtemelen 1.200 yıl önce ölmüş bir soylunun mezarında bulunan altı mumyalanmış çocuk da yer alıyor. Araştırmacılara göre, bu çocuklar öbür dünyaya soyluya eşlik etmesi için kurban edilmiş olabilir.

Çocuk mumyaları, 35 ila 40 yaşları arasında olduğu tahmin edilen ve muhtemelen siyasi bir figür olan bir adamın mezarında bulundu. Söz konusu mumyalar, tamamen iple bağlanmış şekilde, elleriyle yüzlerini kapatmış pozisyonda keşfedildi. Bu tür cenin pozisyonunda gömme geleneği, İnka öncesi medeniyetlerde ölümün bir son değil, başka bir varoluş aşamasına geçiş olarak görülmesinden kaynaklanıyor.

Arkeologlar, bu cenaze uygulamasının bölgeye özgü bir gelenek olduğuna ve keşfedilen mumyaların muhtemelen Peru kıyıları ile dağları arasında gelişen eski bir medeniyete ait olduğuna inanıyor.