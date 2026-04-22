Başkent Stockholm yakınlarında sürdürülen demiryolu projesi kapsamında yapılan kazılarda toplam 6 farklı gemi kalıntısına ulaşıldı. Araştırmacılar, bu gemilerin farklı dönemlere ait olduğunu ve bölgenin geçmişte yoğun deniz trafiğine sahne olmuş önemli bir nokta olabileceğini değerlendiriyor.

İlk incelemelere göre bazı gemi parçalarının dikkat çekici ölçüde iyi korunduğu görüldü. Özellikle ahşap yapının büyük bölümünün sağlam kalması, keşfi daha da önemli hale getirdi. Bu durumun, dönemin gemi yapım teknikleri ve denizcilik tarihi açısından önemli veriler sunabileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre aynı alanda birden fazla gemi enkazının bulunması oldukça nadir rastlanan bir durum. Demiryolu inşaatı sırasında ortaya çıkan bu buluntuların, bölgenin geçmişte liman, iskele ya da yoğun kullanılan bir su yolu olabileceğine işaret ettiği düşünülüyor.

Kazı ve inceleme çalışmalarının ilerleyen aşamalarında gemilerin kesin yaşlarının ve hangi amaçlarla kullanıldıklarının netleşmesi bekleniyor. Keşfin, İsveç’in denizcilik geçmişine dair bilinmeyen birçok ayrıntıyı gün yüzüne çıkarması öngörülüyor.