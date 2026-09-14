Belçika'da yaz tatilini değerlendirmek için yarı zamanlı bir inşaat işinde çalışan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Kobe, hayatının şokunu yaşadı. Brüksel yakınlarındaki Dendermonde kasabasında bir evin kanalizasyon kazısını yürüten genç işçi, kazdığı halkanın altında önce sıradan madeni paralar bulduğunu sandı. Ancak toprağı biraz daha kazıdığında, taş duvarların arasına gizlenmiş devasa bir servet ortaya çıktı.

KÜLÇE KÜLÇE ALTIN VE NAKİT PARA BULUNDU

Eski bir villanın mahzeninde gerçekleşen olayda kova kova altın para, büyük altın parçaları ve onlarca külçe ele geçirildi. Piyasa değerinin tam 9 milyon avro (yaklaşık 505 bin 481 TL) olduğu tahmin edilen dev hazinenin, 19. yüzyılda yaşamış zengin bir bira üreticisine ait olduğu düşünülüyor.

SERVETİN SIRRI ÇÖZÜLEMEDİ

1899-1970 yılları arasında faaliyet gösteren bira fabrikasının sahibi Theophile van Asche’ye ait olduğu tahmin edilen villadaki bu servetin sırrı henüz çözülemedi. Eski belediye başkanının açıklamalarına göre, zengin fabrikatörün üç çocuğu da hiç evlenmediği için gizli servetin varlığı sonraki nesillere aktarılamadan unutulmuş olabilir.

ÖĞRENCİ SERVETİ POLİSE TESLİM ETTİ

Büyük bir dürüstlük örneği sergileyerek serveti polise teslim eden genç öğrenci, altınları tek başına sahiplenemedi. Belçika yasalarına göre başkasının mülkünde bulunan hazineler derhal devlete bildiriliyor. Doğu Flandre Savcılığı, altının herhangi bir suça karışıp karışmadığını ve gerçek mirasçılarını araştırıyor.

Nihai soruşturmanın ardından 9 milyon avroluk bu devasa servetin; binanın yeni sahibi, bira üreticisinin torunları ve hazineyi bulan genç işçi arasında nasıl paylaştırılacağı merak konusu.