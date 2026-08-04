Olay, 3 Mayıs 2026'da Riviera Beach kentindeki bir markette meydana geldi. İnşaat işçisi Luis Salazar, marketin tuvaletini kullandığı sırada güvenlik korkuluğunda unutulmuş siyah bir bel çantası buldu. Çantanın kısa süre önce tuvaleti kullanan bir müşteriye ait olabileceğini düşünen Salazar, market içerisinde ve otoparkta sahibini aradı ancak herhangi bir sonuca ulaşamadı.

TUVALETTE 1,4 MİLYON LİRA NAKİT PARA BULDU

Çantayı açarak sahibine ait kimlik veya iletişim bilgisi arayan Salazar, tuvalette bulduğu çantanın içinde 30 bin 23 dolar (1 milyon 426 bin 798 TL) nakit para olduğunu gördü. Bunun üzerine çantanın sahibine ulaştırılması için girişimlerini sürdürdü.

Bu sırada çantanın sahibi olan 24 yaşındaki kişi, Broward County yakınlarında seyahat ettiği sırada bel çantasının kaybolduğunu fark etti. Markete geri dönerek arama yapan genç, çantayı bulamayınca Riviera Beach Polis Departmanı'na kayıp ihbarında bulundu.

İhbarın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, çantayı alan kişinin Luis Salazar olduğunu belirledi. Görüntülerde Salazar'ın çantayı aldıktan sonra market içerisinde ve otoparkta sahibini aradığını tespit etti.

PARAYI SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmanın ardından Salazar ile çantanın sahibi karakolda bir araya getirildi. Salazar, bel çantasını içerisindeki 30 bin 23 doların tamamıyla birlikte sahibine teslim etti. Polis tarafından kaydedilen görüntülerde, çantanın sahibi parayı sayarak eksiksiz şekilde teslim aldığını doğruladı.

KIZ KARDEŞİNİN AMELİYATI İÇİN BİRİKTİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen çanta sahibi, söz konusu parayı küçük kız kardeşinin tedavi masrafları için biriktirdiğini, bu amaçla çocukluğundan kalan Pokémon kart koleksiyonunu sattığını ifade etti. Paranın teslim alınmasının ardından tamamının kız kardeşinin tedavisi için kullanıldığı ve ameliyatın gerçekleştirildiği bildirildi.