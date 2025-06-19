İngiltere'nin kuzeyinde yaşayan Terry adında bir inşaat işçisi, katıldığı lotodan 1.2 milyon euro (yaklaşık 54 milyon TL) kazandı. Ancak bu beklenmedik zenginliğiyle gösterişli bir hayat kurmak yerine, yaptığı sade ama anlamlı bir seçimle dikkatleri üzerine çekti:

"Her zaman çok çalıştık. çocuklarımıza elimizden gelenin en iyisini vermeye uğraştık. Ama bu bambaşka bir seviye. Bu, her anne ve babanın hayali."

Terry, bu açıklamanın ardından inşaatta çalışmaya devam edeceğini ve parayı, dört kızının konut kredilerini kapatmak için kullanacağını belirtti.

NE PARAYI BÜYÜTTÜ NE DE İŞİ BIRAKTI

Servet sahibi olduktan sonra hayatını temelden değiştirmek yerine, yıllardır sürdürdüğü mesleğine bağlı kalmayı tercih etti.

"Okulu bıraktığımdan beri inşaatta çalışıyorum. Kazansam da bırakmayı düşünmüyorum çünkü işimi seviyorum" diyen Terry, çalışmanın hayatının bir parçası olduğunu ve kendisini hala o şekilde tanımladığını belirtti.

Ayrıca yıllar önce küçük birikimlerle satın aldıkları bir arsada konut inşa etme planlarını da bu kazanç sayesinde hayata geçirmeye hazırlanıyor.

SEVİNCİNE YAS DÜŞTÜ

Talih kuşunun ailelerine konduğu bu süreçte, sevinç kadar hüzün de vardı. Büyük ikramiyeyi kazandıktan sadece iki gün sonra babasını kaybeden Terry, "Babamın, çocuklarının ve torunlarının artık güvende olduğunu bilerek daha huzurlu bir şekilde gözlerini kapattığını düşünüyorum" ifadeleriyle kaybın içinde bulduğu anlamı paylaştı.

HAYALİNİ KURDUKLARI YOLCULUK BAŞLIYOR

Öte yandan bütün bu duygusal iniş çıkışların ardından Terry ve eşi, yıllardır gerçekleştirmeyi erteledikleri bir hayali sonunda gerçekleştirmek üzere... İkili, yakın zamanda Peru'ya giderek Machu Picchu'yu ziyaret etmeye hazırlanıyor.