Adana’nın Yüreğir ilçesinde, inşaat işçisi Ahmet Kaya’nın (28) evine giren üç kadın, yatak odasındaki gardıropta saklanan yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizleri çaldı. Şüphelilerin binaya giriş ve çıkışları başka bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Kasım saat 13.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 792 Sokak’taki üç katlı evin ikinci katındaki dairede meydana geldi. Yüzlerini eşarpla gizleyen, kimlikleri henüz belirlenemeyen üç kadın, o sırada kimsenin bulunmadığı eve kapıyı zorlayarak girdi. Altın ve dövizleri alan şüpheliler, kapıyı kapatıp binadan ayrıldı.

İnşaatta çalışmak için şehir dışında bulunan Kaya’nın eşi, eve döndüğünde altın ve dövizlerin yerinde olmadığını fark etti. Çiftin ihbarı üzerine polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

“BAŞTA BİRBİRİMİZDEN ŞÜPHELENDİK”

Eşinin evde yalnız kalmamak için ailesinin yanına gitmeyi planladığını anlatan Kaya, hırsızlığı nasıl fark ettiklerini şöyle aktardı:

“İş için şehir dışına çıkmıştım. Eşim de evde tek kalmamak için ailesinin evine gidecekti. Yanında altınları da götürmek isteyince hırsızlığı fark etmiş. Başta birbirimizden şüphelendik ancak kamera kayıtlarına bakınca hırsızlığı anladık.”

“BÜTÜN BİRİKİMİMİZİ ÇALDILAR, HİÇBİR ŞEYİMİZ KALMADI”

Kaya, çalınanlar arasında inşaatta çalışarak biriktirdiği para ile düğünde takılan altınların bulunduğunu söyledi. Kaybının yaklaşık 800 bin lira ile 1 milyon lira arasında olduğunu belirten Kaya, “Bütün birikimimizi çaldılar, hiçbir şeyimiz kalmadı” dedi.

Sokaktaki üç evden daha aynı yöntemle hırsızlık yapıldığını söyleyen Kaya, amcası ve karşı komşusunun evlerinin de bunlar arasında olduğunu anlattı.

Kaya, şüphelilerin önce kapıları çalarak evde kimse olup olmadığını kontrol ettiklerini, kapıyı açan olursa uydurdukları bir kişinin adını verip onu aradıklarını söylediklerini öne sürdü. Ev boşsa ellerindeki malzemelerle kapıyı açtıklarını belirten Kaya, “Artık profesyonel olmuşlar. Eve girdiklerinde ne yapacaklarını, nereye bakacaklarını çok iyi biliyorlar” diye konuştu.