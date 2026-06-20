Kütahya'nın Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı üzerindeki inşaatta iskelenin üzerine makaranın devrilmesiyle yapı çöktü.

O sırada iskele üzerinde bulunan Mustafa Olgun (46), Abdullah Kaya (60), Hamit Sarı (71) ve Süleyman Türkoğlu (58) yaklaşık 6 metre yükseklikten zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Süleyman Türkoğlu ile Hamit Sarı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Abdullah Kaya da bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Mustafa Olgun’un hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, olayın nedenine ilişkin başlatılan soruşturma ise devam ediyor.