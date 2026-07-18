Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta işçi olarak çalışan Azat N. çalıştığı sırada dengesini kaybederek inşaatın iskelesinden düştü. ARKADAŞLARI 112’Yİ ARADI Azat N'nin düştüğünü gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İTFAİYE DÜŞTÜĞÜ YERDEN KURTARDI Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri işçiyi düştüğü yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi Olay yerinde yapılan yaralı Azat N. ambulansta hastaneye kaldırıldı. TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Azat N. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İnşaat yetkilileri ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.