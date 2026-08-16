Eskişehir'de bir inşaat sahasında yaşanan kaza, bir işçinin hayatına mal oldu. Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde yapımı devam eden 3 katlı binada, saat 18.00 sıralarında ağır bir kaza meydana geldi.

İnşaatın en üst katında kolon iskelesinde çalışan kalıp ustası Haşim Çınar, dengesini kaybederek aşağı düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Çınar, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çınar, hayatını kaybetti.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.