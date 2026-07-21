Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti. Olay, Çınarlı Mahallesi Çene Suyu Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir inşaatta saat 18.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, inşaatın iskelesinde çalışan Atilla Öztürk, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek zemine düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından işçinin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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