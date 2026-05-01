1801 yılında Kopenhag Savaşı sırasında, İngiliz Amiral Horatio Nelson'ın füzeleriyle alevler içinde kalarak patlayan efsanevi Dannebrog savaş gemisi bulundu. Tam 225 yıldır kayıp olan bu enkaz, sadece bir gemi değil, aynı zamanda devasa bir mezarlık.

Viking Gemi Müzesi’nden arkeologlar, devasa ahşap yapıların 1772 yılında inşa edilen gemi planlarıyla birebir örtüştüğünü doğruladı. Ancak denizin derinliklerinden sadece tahta parçaları çıkmadı:

Kişisel eşyalar: Kil pipolar, yıpranmış ayakkabılar ve üniforma parçaları.

Savaş kalıntıları: Patlamamış top mermileri ve iki devasa top.

İnsan kalıntıları: Arkeologları en çok sarsan ise bir insana ait alt çene kemiği ve kaburga parçaları oldu.

Yasaklıydı, inşaat sayesinde bulundu

Danimarka’daki katı yasalar nedeniyle tarihi batıklara dokunmak normalde yasak. Ancak bölgede planlanan Lynetteholm inşaat projesi, bu keşfi zorunlu kıldı. Kültürel mirasın yok olma tehlikesi, tarihin en büyük sırlarından birinin kapısını araladı.

Kopenhag Savaşı, yüzlerce denizcinin hayatını kaybettiği karanlık bir sayfa olarak tarihe geçmişti. Sadece Dannebrog gemisinde 50’den fazla denizci sulara gömülmüştü. Bu keşif, "kıyıya ulaşamayanların" hikayesini iki asır sonra yeniden gündeme taşıdı.