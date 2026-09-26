Güneydoğu Asya ülkesi Hindistan’ın Karnataka eyaletine bağlı Belagavi bölgesindeki İnchal köyünde tarihi bir buluntuya ulaşıldı. Öğrenci yurdunun yakınlarında yürütülen inşaat çalışmaları sırasında kazı yapan işçiler, kilden yapılmış bir küp içerisinde 14 adet altın sikke keşfetti.

SİKKELER EMNİYET ALTINA ALINDI

29 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşen kazıda eski seramik kabı fark eden işçiler, içindeki altın sikkeleri bir süre yanlarında tuttuktan sonra köy yetkililerine bildirdi. Yapılan bildirim üzerine bölgeye gelen yerel makamlar, sikkeleri emniyet altına aldı.

The New Indian Express’in aktardığı bilgilere göre eserler, yetkili makamlarca teslim alınarak devlet hazinesine aktarıldı. Uzmanlar, küpün çıkarıldığı alanda da incelemelerde bulundu.

DEĞERİ HENÜZ NET BİR ŞEKLDE AÇIKLANMADI

Sikkelerin toplam ağırlığının yaklaşık 54,8 gram olduğu açıklandı. Buluntunun maddi değerine ilişkin ilk tahminler farklılık gösteriyor. The New Indian Express sikkelerin değerini yaklaşık 827 bin rupi (yaklaşık 422 bin lira) olarak açıklarken, The Times of India gazetesi yerel idarecilerin tahminlerine dayanarak bu miktarın 1 milyon rupi (yaklaşık 510 bin lira) civarında olduğunu duyurdu.

Uzmanlar, nihai tarihi değerin yapılacak laboratuvar incelemeleri, nadirlik derecesi ve kondisyon tespitinin ardından netleşeceğini belirtti.

ZAMANLAMA FARKI OLABİLİR

Arkeologlar ve tarihçiler, sikkelerin basım tarihi ile gömülme zamanının farklı olabileceğine dikkat çekerek, buluntu alanının bağlamı üzerinden sikkelerin kim tarafından ve hangi tarihsel olay nedeniyle saklandığını tespit etmek üzere incelemelerini sürdürüyor.