Yunanistan'ın Larisa şehrinin kalbinde, modern binaların altında onlarca yıl gizli kalan eşsiz bir tarih anıtı yatıyor. Bu yapıyı yeniden gün yüzüne çıkarmak için üzerindeki pek çok konutun ve ticari binanın yıkılması gerekti.

Larisa şehri, geçmişi 2300 yıl öncesine, Makedonya Kralı V. Philip dönemine kadar uzanan, ülkenin en önemli antik tiyatrolarından birine ev sahipliği yapıyor. Bir zamanlar sosyal, kültürel ve siyasi hayatın merkezi olan bu görkemli yapı, zamanla şehrin sokakları ve binaları altında kayboldu.

Şehir sularının altında kalmıştı

Larisa'daki ilk antik tiyatro, 1868 yılındaki büyük deprem ve ardından gelen şehirleşmeyle birlikte şehir surlarının altında kaldı. İlk arkeolojik kazılar 1910 yılında arkeolog Apostolos Arvanitopoulos yönetiminde başladı, ancak yapının tam anlamıyla ortaya çıkarılması 1990 ile 2000 yılları arasında gerçekleşti. Bu süreçte yetkililer bölgedeki mülkleri kamulaştırarak antik kalıntıların üzerindeki binaları yıktı.

Tarihi kaynaklar ve yüzeydeki bazı izler tiyatronun varlığını doğruladığı için konumu aslında hiç unutulmadı. Yine de yapının yeniden keşfedilme süreci oldukça uzun ve zorlu geçti. Birkaç on yıl öncesine kadar, mermer blokların üzerinde apartmanların yükseldiğini, hemen altlarında ise 2300 yıllık bir tiyatronun uyuduğunu hayal etmek bile güçtü.

Şehir yetkililerinin kurtarma mücadelesi

1968 yılında yeni bir bina için temel kazan inşaat işçileri, antik tiyatronun tribünlerine ve mermer oturma sıralarına rastladı. Arkeologlar bölgede üç bölümden oluşan mermer oturma alanlarını ortaya çıkarsa da bu önemli keşif modern inşaatların devam etmesini durduramadı. En büyük engel, kalıntıların tam üzerinde yer alan evler ve iş yerleriydi. Bunun üzerine şehir yetkilileri harekete geçerek bu mülkleri satın almaya veya kamulaştırmaya başladı ve binaları aşamalı olarak yıktı.

Tiyatroyu kurtarmak adına pek çok modern yapı feda edildi. 1985 yılında başlayan kapsamlı kazılarla yapının gerçek boyutları ve eski ihtişamı netleşti. Özellikle 1990'lı yıllarda hızlanan çalışmalarla bölgedeki binalar tamamen temizlendi ve tribünlerin büyük bölümü açığa çıkarıldı. Böylece işlek caddeler, dükkanlar ve apartmanlar arasında sıkışıp kalan antik tiyatro, beton ve asfaltın altından kurtularak yeniden nefes almaya başladı.

Binlerce seyirciyi ağırlıyordu

Larisa antik tiyatrosu, Helenistik dönemde, MÖ 3. yüzyılın sonlarına doğru inşa edildi. Yapımında kullanılan parlak beyaz mermer, tiyatroya bugün bile etkileyici bir görünüm kazandırıyor.

Frourio Tepesi'nin yamacına yaslanan yapı, doğal eğim sayesinde basamaklı bir tribün düzenine kavuştu. Yarım daire şeklindeki oturma alanları, 25 metre çapındaki merkezi orkestra bölümü ve sahne binasıyla klasik antik tiyatro mimarisinin tüm özelliklerini taşıyordu. Yaklaşık 10.000 kişilik kapasitesi, Larisa'nın antik çağdaki önemini açıkça gözler önüne seriyor.

Başlangıçta şarap ve tiyatro tanrısı Dionysos'a adanan törenlerle ilişkilendirilen yapı, MS 3. yüzyılın sonu veya 4. yüzyılın başına kadar yaklaşık altı yüzyıl boyunca aktif olarak kullanıldı. Zamanla eski işlevini yitiren tiyatronun kalıntıları önce şehir surlarıyla örtüldü, Osmanlı döneminde ise tamamen konutlarla kaplandı.

Modern şehrin ortasında bir zaman tüneli

Günümüzde Larisa Antik Tiyatrosu, şehrin en değerli tarihi mirası ve modern kent dokusu içinde korunan eşsiz bir kültür varlığı olarak öne çıkıyor. Mermer tribünleri ve sahne kalıntıları, çevredeki caddelerden bile hayranlıkla izlenebiliyor.

Antik tiyatro ile hemen yanı başından akan modern şehir hayatı arasındaki zıtlık ziyaretçilere büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Bir zamanlar oyuncuların ve hatiplerin seslerinin yankılandığı bu tarihi alanda, bugün insanlar günlük telaşları içinde yürüyüp geçiyor.