Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde inşaat sahasında çalışan ekiplerin kazı yaptığı sırada insan kemiklerine rastlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, iki kişiye ait olduğu değerlendirilen kafatasları ile çeşitli kemik parçalarının bulunduğu görüldü.

Jandarma ekipleri tarafından toplanan kemikler ve kafatasları, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik incelemeler için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bulunan kemiklerin ne kadar eski olduğu ve kime ait olduğu yapılacak adli incelemelerin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.