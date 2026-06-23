Arkeologlar, hamamın yaklaşık 1.800-1.900 yıl önce Ren Nehri havzasındaki Roma kenti Ulpia Noviomagus'un bir parçası olarak inşa edildiğini düşünüyor. Kazılarda yalnızca hamam kalıntıları değil, çevresindeki konut alanları, sokaklar ve binlerce tarihi eser de ortaya çıkarıldı. Bulgular, bölgenin Roma döneminde sanılandan çok daha zengin ve gelişmiş bir yerleşim merkezi olduğunu gösteriyor.

BULUNTULAR ROMA DÖNEMİNDEKİ ZENGİNLİĞİ ORTAYA KOYDU

Kazılarda mermer kaplamalar, renkli duvar süslemeleri, siyah-beyaz taş döşemeler ve Roma dönemine ait yerden ısıtma sistemi olan hipokaustun kalıntıları bulundu. Ayrıca bronzdan yapılmış şarap tanrısı Bacchus büstü, yüzükler, sikkeler, takılar ve yüzlerce kemik saç tokası gün yüzüne çıkarıldı.

Araştırmacılar, bu kadar büyük ve gösterişli bir hamamın yalnızca yıkanma amacıyla kullanılmadığını, aynı zamanda dönemin sosyal yaşamının merkezlerinden biri olduğunu belirtiyor. Roma vatandaşlarının burada dinlendiği, spor yaptığı ve bir araya geldiği düşünülüyor.

KAZILAR TEMMUZ AYINA KADAR SÜRECEK

Kazılar, Hollandalı arkeoloji şirketleri RAAP ve BAAC tarafından yürütülüyor. Çalışmaların Temmuz 2026'ya kadar devam etmesi planlanıyor. Daha önce 1992 yılında aynı bölgede hamama ait küçük bir bölüm tespit edilmişti ancak alanın tamamı ilk kez ortaya çıkarıldı.

Uzmanlar, keşfin Roma dönemindeki Nijmegen kentinin önemine ilişkin mevcut bilgileri değiştirebileceğini ifade ediyor. Elde edilen kalıntıların bir bölümünün korunarak yeni yapılaşma içerisinde görünür hale getirilmesi de değerlendiriliyor.