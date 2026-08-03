Yaklaşık 20 metre uzunluğundaki sığınak, kazı çalışmaları sırasında tesadüfen fark edildi. Beton kemerlerle güçlendirilen yapının üzerinin kalın bir toprak tabakasıyla kapatıldığı, bu sayede patlama, şarapnel ve yıkıntılara karşı koruma sağladığı değerlendiriliyor. Uzmanlar, yapının bugüne kadar büyük ölçüde bozulmadan ulaşmasının önemli bir arkeolojik fırsat sunduğunu belirtiyor.

SAVAŞ DÖNEMİNDE SİVİLLERİ KORUMAK İÇİN KULLANILMIŞ

Araştırmacılar, sığınağın bulunduğu konumun dönemin yerleşim alanlarına hakim bir noktada yer aldığını ifade ediyor. Yapının, hava saldırıları sırasında bölge halkının kısa sürede ulaşabileceği şekilde tasarlandığı, beton tünelin ise bombardımanların etkisini azaltacak biçimde inşa edildiği düşünülüyor.

GÜNLÜK YAŞAMA DAİR İZLER İNCELENİYOR

Kazı sırasında sığınağın içinde günlük yaşama ilişkin çeşitli izler de belgelendi. Arkeologlar, bu tür yapıların yalnızca askeri tarih açısından değil, savaş yıllarında sivillerin nasıl yaşam mücadelesi verdiğini anlamak açısından da önemli bilgiler sunduğunu vurguluyor. İncelemelerin tamamlanmasının ardından sığınağın kullanım biçimi ve savaş dönemindeki işlevine ilişkin daha ayrıntılı sonuçların paylaşılması bekleniyor.