Kazının ilk aşamalarında metal bir cisme rastlayan ekipler, çalışmaları durdurup bölgeye uzman çağırdı. Yapılan incelemelerde bulunan cismin yaklaşık 2 bin 200 pound, yani yaklaşık 1 ton ağırlığında tarihi bir top olduğu ortaya çıktı. Buluntunun boyutu ve korunmuş yapısı dikkat çekti.

TARİHİ SAVAŞLARLA BAĞLANTILI OLABİLİR

Uzmanlar, topun İngiltere’de yaşanan eski askeri çatışmalarla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Özellikle 17’nci ve 18’inci yüzyıllarda bölgede yaşanan savunma faaliyetleri nedeniyle topun stratejik amaçlarla kullanılmış olabileceği belirtiliyor.

İlk incelemelerde topun dökme demirden üretildiği ve uzun yıllar boyunca toprak altında kaldığı halde büyük ölçüde sağlam kaldığı görüldü. Arkeologlar şimdi topun tam olarak hangi döneme ait olduğunu ve neden gömülü halde bulunduğunu araştırıyor.

İŞ MAKİNELERİ DURDURULDU

Keşfin ardından inşaat alanındaki çalışmalar geçici olarak durduruldu. Bölgeye gelen arkeoloji ekipleri, topun çevresinde başka tarihi kalıntılar olup olmadığını incelemeye başladı.

Uzmanlara göre bölgede daha önce benzer büyüklükte bir top bulunmamış olması keşfi daha dikkat çekici hale getiriyor. Bulunan topun restorasyon sonrası müzede sergilenebileceği konuşuluyor.

Olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı keşfi 'film sahnesi gibi' yorumuyla paylaştı.