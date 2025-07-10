Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,88 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,40 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,09 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,52 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 17,81 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,39 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYETİ ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,81 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,46 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,08 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,24 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,40 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,11 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,20 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,11 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,12 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 16,46 arttı, işçilik endeksi yüzde 35,03 arttı.