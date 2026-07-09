Adana'da inşaat malzemesi ticaretiyle uğraşan Süleyman Kaplan (52), iş faaliyetleri kapsamında 5 Mayıs tarihinde Fildişi Sahili’nin Abidjan kentine gitti. Giriştiği ticari faaliyetler sırasında 19 Haziran’a kadar ailesiyle düzenli olarak iletişim kuran Kaplan, elindeki malzemeleri satmak amacıyla bir depoya gittikten sonra sırra kadem bastı. Kaplan’dan bir daha haber alamayan ailesi durumu resmi makamlara bildirdi.

OĞLU VE KARDEŞİ FİLDİŞİ SAHİLİ'NE GİTTİ

Süleyman Kaplan'ın eşi Canan Kaplan (44), büyükelçilik ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine başvurarak resmi kayıp ihbarında bulundu. Bu gelişmenin ardından kayıp iş insanının oğlu Cevdet Kaplan ile kardeşi Danyal Kaplan, yerel arama çalışmalarına destek vermek ve durumu yakından takip etmek amacıyla Fildişi Sahili’ne gitti. Ülke genelinde güvenlik güçlerinin de dahil olduğu arama çalışmaları sürerken, Kaplan'ın telefonundan alınan son konumun, malzeme götürdüğü bir depoyu işaret ettiği bildirildi.

AİLENİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Eşinin hayatından endişe ettiğini belirten Canan Kaplan, "Eşim yaklaşık 2 yıldır Fildişi Sahili'ne gidip geliyordu. Günde 1-2 kez çocuklarıyla mutlaka konuşurdu. Kayıp ya da kaçırılmış olabileceğini düşünüyoruz. 4 çocuğumla birlikte perişan olduk" diyerek yetkililere seslendi. Babasıyla kaybolduğu gün rutin bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden 20 yaşındaki Doğuş Kaplan ise babasının yıllardır yurt dışına çıktığını ancak daha önce hiç böyle bir durumla karşılaşmadıklarını vurgulayarak sağ salim bir haber almayı ümit ettiklerini dile getirdi. Ailenin ve Fildişi Sahili güvenlik güçlerinin bölgedeki araştırmaları sürüyor.