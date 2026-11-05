İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde sabah saatlerinde bir inşaat şantiyesinde korku dolu anlar yaşandı. İnşaat işçilerinin barındığı konteynerlerde çıkan yangın hızla yayılarak yanındaki yapılara da sıçradı.

Olay, saat 07.20 sıralarında Karlıbayır Mahallesi Yücealp Sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiye alanında çalışan işçilerin konakladığı konteynerlerden birinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla büyüyerek bitişikte bulunan 3 işçi konteynerine daha sirayet etti.

UYUYAN ARKADAŞLARINI UYANDIRIP KAÇTILAR

Yangını fark eden işçiler büyük panik yaşarken, konteynerlerde uyuyan mesai arkadaşlarını bağırarak ve kapıları vurarak uyandırdı. İşçilerin hızla tahliye edilmesiyle olası bir can pazarının eşiğinden dönüldü. Durum vakit kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

4 KONTEYNER KÜLE DÖNDÜ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı konteynerlere köpük ve su sıkarak müdahalede bulundu. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın çevre binalara ve inşaat alanına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangına teslim olan 4 işçi konteyneri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İlk incelemelerde yangının soğuk hava nedeniyle açık bırakılan bir elektrikli ısıtıcıdan (soba) çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.