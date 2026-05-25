Karbon atomlarının altıgen yapıda dizilmesiyle oluşan grafen, bilim dünyasında uzun süredir "geleceğin malzemesi" olarak gösteriliyor. Yapılan laboratuvar testlerinde grafenin çelikten yüzlerce kat daha güçlü olabileceği belirtilirken, son yıllarda bu teknoloji doğrudan inşaat sahalarında kullanılmaya başladı.

İngiltere’deki Exeter Üniversitesi tarafından geliştirilen grafen katkılı betonların normal betona göre yaklaşık 2 kat daha dayanıklı ve 4 kata kadar daha su geçirmez olduğu açıklandı. Araştırmacılar ayrıca aynı dayanımı elde etmek için daha az malzeme kullanıldığını ve bunun karbon salımını ciddi ölçüde düşürdüğünü belirtiyor.

ÇELİĞİN YERİNE KULLANILMAYA BAŞLANDI

Bazı şirketler artık grafen destekli donatı çubuklarını doğrudan inşaat projelerinde kullanmaya başladı. 'GraphenBar' adı verilen yeni nesil kompozit çubukların, geleneksel çelik donatılardan yaklaşık yüzde 70 daha hafif olduğu ifade ediliyor. Üreticilere göre bu sistemler paslanmaya karşı çok daha dayanıklı olduğu için özellikle köprü, tünel ve deniz yapılarında avantaj sağlıyor.

Uzmanlar, hafif yapısı sayesinde taşıma ve montaj maliyetlerinin de düştüğünü belirtiyor. Ayrıca grafen katkılı yapı malzemelerinin deprem enerjisini daha iyi dağıtabileceği ve çatlama riskini azaltabileceği üzerinde duruluyor.

3D YAZICILARLA BİNA ÜRETMEYİ HEDEFLİYORLAR

İngiltere merkezli bazı şirketler ise grafen destekli betonları dev endüstriyel 3D yazıcılarla kullanmaya başladı. “Concretene” adı verilen sistem sayesinde yapı parçalarının katman katman üretilebildiği belirtiliyor.

Araştırmacılara göre bu yöntem:

-İnşaat süresini azaltıyor

-Daha az çelik kullanımına ihtiyaç duyuyor

-Malzeme israfını düşürüyor

-Karbon emisyonlarını azaltıyor

Grafenin laboratuvar ortamındaki dayanım değerleri çok yüksek olsa da uzmanlar, teknolojinin hâlâ gelişim aşamasında olduğunu vurguluyor. 2026 itibarıyla tamamen grafenle inşa edilmiş ticari bir bina bulunmasa da, birçok ülkede grafen katkılı beton ve kompozit sistemlerin gerçek projelerde test edilmeye devam ettiği belirtiliyor.