Robot, dijital yapı planlarını analiz ederek her bloğun yerini milimetre hassasiyetinde belirliyor. Gerektiğinde yapı bloklarını otomatik olarak kesebilen sistem, geleneksel harç yerine özel bir yapıştırıcı kullanıyor. Şirket, bu yapıştırıcının klasik harçtan yaklaşık iki kat daha güçlü bir bağ oluşturduğunu ve kuruma süresini beklemeden inşaata devam edilmesini sağladığını belirtiyor.

YAPAY ZEKA İLE DAHA HIZLI İNŞAAT

Hadrian X, tek bir yapı bloğunu yaklaşık 45 ila 50 saniyede yerine yerleştirebiliyor. Sistem, blokların konumunu rüzgar ve titreşim gibi dış etkenlere rağmen sürekli hesaplayarak düzeltme yapıyor. Robotun yaklaşık 32 metre erişim mesafesi bulunurken, saatte 360 yapı bloğu döşeyebildiği belirtiliyor. Ayrıca kesilen parçaları yeniden kullanarak malzeme israfını da azaltıyor.

Şirket yetkilileri, robotun özellikle nitelikli duvar ustası bulmanın zorlaştığı bölgelerde konut üretimini hızlandırabileceğini ifade ediyor. Buna karşın sistem tamamen insansız çalışmıyor. Şantiyede robotun kurulumu, denetlenmesi ve malzeme beslemesi için iki ila üç kişilik bir ekip görev yapıyor.

HEDEF İNŞAAT SÜRESİNİ KISALTMAK

FBR, Hadrian X'in yalnızca konut projelerinde değil, ticari yapılar ve toplu konut projelerinde de kullanılmasını hedefliyor. Şirket, robotun daha hızlı üretim, daha düşük malzeme kaybı ve daha güvenli çalışma ortamı sağlayarak inşaat sektöründeki iş gücü sorununa teknolojik bir alternatif sunabileceğini belirtiyor. Hadrian X, Avustralya'daki projelerin ardından farklı ülkelerde de sahada test edilmeye devam ediyor.