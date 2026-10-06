Çalışma, Stuttgart Üniversitesi tarafından yürütülecek iki yeni araştırma projesi kapsamında gerçekleştirilecek. Kasım 2026'da başlayacak projelerin her biri yaklaşık 4 milyon euro destek alırken, araştırmacılar robotların şantiyede bir ekip gibi birlikte çalışabileceği sistemler geliştirecek.

ROBOTLAR İŞİ KENDİ ARALARINDA PAYLAŞACAK

Geliştirilecek sistemde tek bir büyük ve özel amaçlı robot yerine, farklı yeteneklere sahip birden fazla robot kullanılacak. Bu makineler çevrelerini algılayacak, birbirleriyle bilgi paylaşacak ve yapılması gereken işe göre görevleri kendi aralarında koordine edecek.

Amaç yalnızca robotların malzeme taşıması değil. Projelerde robotların yapı elemanlarını üretimden montaja kadar farklı aşamalarda işlemesi, parçaları doğru konuma taşıması ve yapının kurulmasına katılması planlanıyor. Böylece şantiyelerde bugün ayrı makineler ve insanlar tarafından gerçekleştirilen bazı işlemlerin koordineli robot gruplarıyla yapılması araştırılacak.

Araştırmacılar bu yaklaşımı özellikle sürekli değişen şantiye koşullarına uyarlamak istiyor. Fabrikalardaki robotlar genellikle sabit ve önceden belirlenmiş ortamlarda çalışırken, inşaat sahalarında zemin, malzemeler ve çalışma alanı sürekli değişebiliyor. Robot ekiplerinin bu değişikliklere birlikte tepki verebilmesi projenin önemli hedeflerinden biri.

KURDUKLARI YAPIYI YENİDEN SÖKEBİLECEKLER

Projelerin dikkat çeken bir diğer yönü ise robotların yalnızca yapı kurmak için kullanılmayacak olması. Araştırmacılar, makinelerin daha önce monte edilen parçaları sökmesini ve yeniden kullanılabilecek hale getirmesini de hedefliyor. Böylece bir yapının parçalarının başka projelerde tekrar değerlendirilmesi kolaylaşabilecek.

Stuttgart Üniversitesi'ndeki ekip, bu sistemlerin daha az malzemeyle üretim yapılmasına ve yapı elemanlarının kullanım ömrü sonunda çöpe gitmek yerine tekrar kullanılmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Robotların farklı görevleri paylaşabilmesi sayesinde büyük ve tek amaçlı inşaat makinelerine olan ihtiyacın da azaltılması amaçlanıyor.

Kasım ayında başlayacak çalışmalarla birlikte robot ekipleri gerçek inşaat süreçlerine benzeyen koşullarda test edilecek. Araştırmacıların hedefi, geleceğin şantiyelerinde tek bir robotun değil, birbirleriyle haberleşerek ortak hareket eden robot sürülerinin görev yapabileceğini göstermek.