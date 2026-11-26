Çekya merkezli şirketler tarafından geliştirilen WLTR adlı robot, Fransa'nın başkenti Paris'in güneyindeki Chilly-Mazarin bölgesinde bir Fransız inşaat şirketi tarafından test edildi.

SAATTE 7,5 METREKARE DUVAR ÖREBİLİYOR

Hareketli bir platform üzerine yerleştirilen robot, inşa edilecek binanın dijital planına göre çalışıyor. Lazerler, kameralar ve sensörler yardımıyla tuğlaların yerleştirileceği noktaları belirleyen makine, robotik koluyla aldığı tuğlaları milimetrik hassasiyetle diziyor.

Geleneksel harç yerine özel bir yapıştırıcı köpük kullanan robotun çalışması için iki personel yeterli oluyor. Personelden biri tablet üzerinden robotu kontrol ederken diğeri malzemelerin hazırlanmasını sağlıyor.

Üreticinin açıkladığı verilere göre saatte ortalama 7,5 metrekare duvar örebilen robot, uygun koşullarda 10 metrekareye kadar ulaşabiliyor. Sekiz saatlik çalışma süresinde teorik olarak 60 metrekare duvar inşa edebilen makinenin ortalama güç tüketimi ise 1,5 kilovat olarak belirtiliyor.

100'DEN FAZLA İNŞAAT PROJESİNDE KULLANILDI

Çekya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerinde kullanılan robotlar, bugüne kadar 100'den fazla inşaat projesinde 55 bin metrekarenin üzerinde duvar ördü.

Çekya'nın Kladno kentinde 371 konuttan oluşan bir projede de kullanılan robot, 52 kilogram ağırlığındaki tuğlaları kaldırarak duvarların inşa edilmesinde görev aldı.

İnşaat sektöründe nitelikli işçi bulmakta yaşanan sıkıntılara çözüm olması beklenen teknolojinin, işçilerin fiziksel yükünü azaltması ve iş güvenliğini artırması hedefleniyor.

Fransa'daki denemelerin ardından robotun 2027 yılının ilk üç ayında ülkedeki pilot inşaat projelerinde kullanılmaya başlanması planlanıyor.