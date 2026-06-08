Reims şehrinin Bezannes bölgesinde Sosyal konut geliştiricisi Plurial Novilia'ya ait olan "ViliaSprint2" projesi, üç katlı ve 12 daireden oluşuyor. Yaklaşık 800 metrekarelik bir alanı kaplayan bu bina, bu boyuttaki ilk sosyal konut projesi olma özelliğini taşıyor.

İnşaatta Holcim tarafından özel olarak geliştirilen düşük karbonlu bir beton türü kullanıldı. Bu özel betonun, geleneksel donatının yerini kısmen alan sentetik mikrofiberler içerdiği ve karbon ayak izinin en az yüzde 30 daha düşük olduğu belirtiliyor. Diğer benzer projelerden farklı olarak, daha ekonomik ve çevresel açıdan avantajlı kabul edilen agrega içeren tam teşekküllü beton tercih edildi.

BAŞKI İŞLEMLERİ 34 GÜNDE TAMAMLANDI

Baskı işlemi, beklenenden çok daha hızlı tamamlanarak 50 gün yerine sadece 34 iş gününde bitti. Zaman tasarrufu, önceden üretilmiş panellerin montajının optimize edilmesi ve şantiyede yazıcı yer değiştirmelerinin azaltılması sayesinde sağlandı. Tüm proje yaklaşık 12 ayda tamamlandı. Geliştirici, bu teknolojinin sadece süreyi kısaltmakla kalmadığını, aynı zamanda şantiye ekiplerinin çalışma koşullarını iyileştirdiğini vurguluyor.

Teknolojinin gerçek faydalarını değerlendirmek amacıyla Plurial Novilia, geleneksel yöntemlerle neredeyse aynı ikinci bir ev inşa etti. Karşılaştırmada, yapıyı basmak için sadece üç operatöre ihtiyaç duyulurken, geleneksel inşaatta altı işçinin gerektiği ortaya çıktı.

Operatörler, ağır malzemelerle uğraşmadan tüm süreci tabletlerden kontrol etti. Ayrıca, 3D baskının inşaat sektöründeki kaza ve yaralanma risklerini azalttığı ifade edildi. PERI 3D Construction temsilcileri, bu deneyimin gelecekteki projelerin iş temposunu hızlandırmaya ve maliyetlerini düşürmeye olanak sağlayacağını belirtti.