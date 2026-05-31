Gardıroplarda kullanım ömrünü tamamlayan kot pantolonlar ve tekstil atıkları, yapı sektöründe ısı ve ses yalıtım battaniyesi olarak yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Amerikalı yapı ürünleri şirketi Henry tarafından paylaşılan verilere göre, bu geri dönüşüm modeli sayesinde her yıl milyonlarca dolarlık atık çöpe gitmekten kurtarılırken, binalarda enerji verimliliği ve konfor sağlanıyor.

DUVAR VE TAVANLARA UYGULANIYOR

Şirketin yayımladığı rapora göre, üretilen her bir yalıtım battaniyesi yüzde 80 oranında tüketim sonrası denim (kot) kumaş içeriyor. Bu uygulama ile yılda yaklaşık 8,8 milyon kilogram tekstil atığının düzenli depolama alanlarına gitmesi önleniyor. Geri dönüştürülen malzeme; ev, ofis ve stüdyoların dış duvarlarında, iç bölmelerinde ve tavanlarında kullanılabiliyor.

ISI VE SES DİRENCİ SAĞLIYOR

Atık kot pantolonlar ve tekstil kırpıntıları, ilk olarak parçalama ve özel işlem süreçlerinden geçirilerek lif haline getiriliyor. Temizlenen bu lifler, duvar ve tavan standartlarına uygun kalınlıkta preslenerek yalıtım battaniyelerine dönüştürülüyor. Elde edilen malzeme; yangına, küfe ve haşerelere karşı dayanıklı yapıya sahip olup yüksek ısı ve ses direnci sağlıyor.

AVANTAJLARI SIRALANDI

Geleneksel bir yalıtım malzemesi olan cam yününe kıyasla denim yalıtımının yapısal özellikleri ve operasyonel farkları şu şekilde sıralanıyor:

Yumuşak yapısı sayesinde cildi tahriş etmeyen malzeme, kurulum sırasında daha az koruyucu ekipman gerektiriyor ve yüksek ses emiş gücüyle sessiz ortamlar sağlıyor.

Sentetik alternatiflerine göre daha ağır bir kütleye sahip olan denim yalıtımı, hassas tavan ve duvarlarda ekstra dikkat gerektiriyor.

Malzemenin kesim işlemi yalıtım levhalarının yıpranmaması için özen isterken, ürünün tedarik maliyeti geleneksel cam yününe kıyasla daha yüksek bir bütçe gerektiriyor.

Yapılan çalışmalar, eski tekstil ürünlerinin doğru işleme teknikleriyle sürdürülebilir inşaat çözümlerine dönüştürülebildiğini ve binalarda ısıtma-soğutma giderlerinin düşürülmesine katkı sağladığını gösteriyor.