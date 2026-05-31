Yumurta kabuklarının yaklaşık yüzde 95'i kalsiyum karbonattan oluşuyor. Bu madde, çimento üretiminde kullanılan kireç taşındaki temel bileşenlerle büyük benzerlik taşıyor. Araştırmacılar bu nedenle öğütülmüş yumurta kabuğu tozunun yapı malzemelerinde kullanılabileceğini düşünüyor.

ÇİMENTO KULLANIMINI AZALTABİLİR

Yapılan deneylerde yumurta kabuğu tozunun belirli oranlarda çimentonun yerine kullanıldığı beton karışımları test edildi. Araştırmalar, düşük ve orta seviyedeki kullanım oranlarında betonun dayanıklılığını koruyabildiğini, bazı durumlarda ise basınç dayanımını artırabildiğini ortaya koydu. Özellikle yüzde 5 ila yüzde 20 arasındaki kullanım oranlarının olumlu sonuçlar verdiği belirtiliyor.

Uzmanlara göre bu yöntem yalnızca atıkları değerlendirmekle kalmıyor. Çimento üretimi, küresel karbon salımının önemli bir bölümünden sorumlu olduğu için kullanılan çimento miktarındaki her düşüş çevresel açıdan büyük önem taşıyor. Öğütülmüş yumurta kabukları sayesinde hem daha az çimento kullanılabiliyor hem de çöpe giden organik atıklar yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

ÇALIŞMALAR LABORATUVAR ORTAMINDA SÜRÜYOR

Yumurta kabuğu katkılı betonlar henüz yaygın şekilde inşaat projelerinde kullanılmıyor. Ancak konu üzerine dünyanın farklı bölgelerinde çok sayıda araştırma yürütülüyor. ABD'deki Iowa State University bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarda yumurta kabuğu atıklarının çimento benzeri malzemelerde kullanılma potansiyeli incelenirken, farklı ülkelerdeki araştırmacılar da bu malzemenin betonun dayanımı üzerindeki etkilerini test ediyor.

Bilimsel dergilerde yayımlanan son çalışmalar, yumurta kabuğu tozunun belirli oranlarda kullanılması halinde betonun mekanik özelliklerini koruyabildiğini, bazı karışımlarda ise performansı artırabildiğini ortaya koyuyor. Araştırmacılar şimdi bu malzemenin büyük ölçekli projelerdeki uzun vadeli dayanıklılığını değerlendirmeye odaklanmış durumda.

Bununla birlikte uzmanlar, yumurta kabuğu katkılı betonların sahada yaygın olarak kullanılabilmesi için daha fazla test ve standart geliştirme çalışmasına ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Yine de mevcut sonuçlar, mutfak atığı olarak görülen yumurta kabuklarının gelecekte inşaat sektöründe değerli bir ham maddeye dönüşebileceğine işaret ediyor.