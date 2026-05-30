Geri dönüştürülen camdan üretilen hafif köpük bloklar, temellerden yollara kadar birçok alanda ağır çakılın yerini almaya başladı. Yeni malzeme, hem yapı güvenliğini artırıyor hem de atık camın ekonomiye yeniden kazandırılmasını sağlıyor.

Geri dönüştürülmüş camdan üretilen cam köpüğü bloklar, ağır çakıl ve kırılmış taşın yerine kullanılabilecek yeni bir yapı malzemesi olarak öne çıktı. Norveç'te uygulamaya alınan sistem, zemine binen yükü azaltırken yapıların taşıma kapasitesini koruyor.

CAM ATIKLARI YAPI MALZEMESİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Atılacak camlar özel işlemlerden geçirilerek hava dolu hücrelere sahip cam köpüğüne dönüştürülüyor. Öğütme ve kontrollü ısıtma aşamalarının ardından ortaya çıkan bloklar, hafif yapıları ve yalıtım özellikleriyle dikkat çekiyor.

Elde edilen malzeme, geleneksel agregalara alternatif olarak kullanılıyor. Böylece hem dayanıklılık korunuyor hem de yapıların toplam ağırlığı önemli ölçüde azaltılıyor.

HASSAS ZEMİNLERDE RİSKLERİ AZALTIYOR

Hassas ve yumuşak zeminlerde ağır dolgu malzemeleri zamanla çökme ve düzensiz oturma riskini artırabiliyor. Bu durum yollar ve binalarda çatlaklar ile yapısal deformasyonlara yol açabiliyor.

Cam köpüğü agregalarının kullanılmasıyla zemine uygulanan yük düşürülüyor. Bu sayede ek güçlendirme ihtiyacı azalırken yapıların stabilitesi korunuyor.

YOLLARDA VE TEMELLERDE KULLANILIYOR

Yeni malzeme; bina temelleri, yollar, kaldırımlar ve dolaşım alanlarında kullanılabiliyor. Ayrıca büyük yapı projelerinde dolgu malzemesi olarak da tercih ediliyor.

Hafif yapısı sayesinde ağır iş makinelerine olan ihtiyaç azalırken uygulama süreçleri de hızlanıyor. Bu durum maliyetlerin kontrol altında tutulmasına katkı sağlıyor.

GERİ DÖNÜŞÜMDEN MÜHENDİSLİK ÜRÜNÜNE

Geleneksel cam geri dönüşümünde atık cam yeni şişelerin üretiminde kullanılıyor. Cam köpüğü teknolojisinde ise malzeme farklı özellikler kazandırılarak mühendislik ürünü haline getiriliyor.

Ortaya çıkan bloklar, ısı yalıtımı ve kontrollü dayanım gibi özellikleri sayesinde inşaat sektöründe yeni kullanım alanları oluşturuyor.

NORVEÇ'TE UYGULANMAYA BAŞLANDI

Business Norway tarafından paylaşılan bilgilere göre cam köpüğü bloklar Norveç'te çeşitli altyapı ve inşaat projelerinde kullanılmaya başladı. Uygulama, özellikle ağır inşaat faaliyetleri ile hassas zeminlerde yürütülen projelerde öne çıkıyor.

Geri dönüştürülmüş camın hafif yapı malzemesine dönüştürülmesi, atık yönetimi ile yapı güvenliğini aynı sistemde buluşturuyor. Yeni teknoloji, yol ve bina projelerinde kullanılan dolgu malzemelerine alternatif oluşturuyor.