Çinli teknoloji şirketi Weibuild tarafından geliştirilen yapay zeka destekli sıva robotu, inşaat sektöründe yıllardır tamamen insan emeğiyle yapılan sıva işini otomatik hale getirdi. Sistem, çimentoyu duvara püskürtmekle kalmıyor uygulama, düzleme ve son işlem aşamalarını da tek geçişte tamamlıyor.

Saatte yaklaşık 50 metrekare sıva yapabilen robotun, bir çalışma gününde 708 metrekarelik alanı tamamladığı açıklandı. Bu rakam, geleneksel yöntemlerle çalışan deneyimli duvar ustalarının günlük performansının kat kat üzerine çıkıyor.

BİR GÜNDE BİR DAİRENİN TÜM SIVASINI BİTİRİYOR

Normal şartlarda deneyimli bir duvar ustası günde ortalama 30 ila 50 metrekare sıva uygulayabiliyor. İki kişilik bir ekip ise standart bir dairenin iç sıvasını yaklaşık üç ila dört günde tamamlıyor.

Weibuild’in geliştirdiği robot ise aynı işi tek bir günde bitirebiliyor. Özellikle toplu konut ve büyük ticari projelerde bu hızın ciddi maliyet avantajı oluşturduğu belirtiliyor.

İNSAN ELİNDEN DAHA HASSAS ÇALIŞIYOR

Robotun en dikkat çekici yönlerinden biri ise hassasiyet seviyesi oldu. Sistem, duvar yüzeyini gerçek zamanlı tarayarak üç boyutlu harita çıkarıyor ve uygulamayı buna göre otomatik ayarlıyor.

Şirket verilerine göre robot, 10 metre yükseklikte 3 milimetreden düşük hata payıyla çalışıyor. Ayrıca sıva geçişleri arasındaki birleşim noktalarında milimetre seviyesinde hassasiyet sağlıyor.

Bu teknoloji sayesinde insan kaynaklı yorgunluk, dengesiz uygulama ve yüzey hatalarının büyük ölçüde ortadan kaldırıldığı ifade ediliyor.

YAPAY ZEKA, USTALARIN HAREKETLERİNİ ÖĞRENDİ

Sistemin arkasında SLAM adı verilen eşzamanlı konumlandırma ve haritalama teknolojisi ile yapay zeka destekli kontrol mekanizması bulunuyor.

Weibuild’e göre robot, deneyimli duvar ustalarının çalışma hareketleri analiz edilerek eğitildi. Böylece sistem yalnızca önceden tanımlı komutlarla değil, gerçek ustaların uygulama reflekslerini taklit ederek çalışıyor.

Duvarın eğimi, çimentonun yoğunluğu ve ortam koşulları gibi değişkenler anlık olarak analiz edilip otomatik düzeltmeler yapılıyor.

AVRUPA’DA İŞÇİ AÇIĞI ROBOTLARA TALEBİ ARTIRIYOR

İnşaat sektöründe yaşanan nitelikli iş gücü eksikliği, sıva robotlarına olan ilgiyi artırıyor. Özellikle Avrupa’da yaşlanan iş gücü ve genç çalışan eksikliği nedeniyle otomasyon yatırımları hız kazandı.

Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde robotik sıva sistemlerinin kullanımının önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaşması bekleniyor.

HER İŞİ YAPAMIYOR

Uzmanlara göre sistem düz yüzeylerde yüksek verim sağlasa da karmaşık mimari detaylarda hâlâ insan ustalara ihtiyaç duyuluyor.

Kavisli yapılar, tarihi restorasyon projeleri, özel süslemeler ve ince işçilik gerektiren alanlarda manuel uygulama önemini koruyor.

Buna rağmen sektör temsilcileri, sıva robotlarının özellikle büyük ölçekli projelerde inşaat süreçlerini kökten değiştireceğini düşünüyor.