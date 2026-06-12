İspanya'nın Barselona kentinde 1882 yılından bu yana yapımı devam eden Sagrada Familia Bazilikası'nın merkezi yapısı olan "İsa Mesih Kulesi" tamamlandı. 144 yıldır inşaatı süren tarihi yapının bu en önemli parçası, düzenlenen resmi törenle açıldı.

Son çalışmaların ardından 172,5 metre yüksekliğe ulaşan bazilika, dünyanın en yüksek dini yapısı unvanını korumaya devam ediyor. Kulenin tamamlanmasıyla birlikte tarihi yapının mimari projesinde en büyük aşama geride bırakıldı.

GAUDI'NİN ANISINA TÖREN DÜZENLENDİ

"Tanrı'nın mimarı" olarak anılan Antoni Gaudi'nin 100. ölüm yıl dönümüne denk getirilen açılış törenine Vatikan temsilcileri ve çok sayıda uluslararası davetli katıldı. Bazilikada düzenlenen resmi ayinin ardından, tamamlanan yeni kulenin açılışı için havai fişek ve ışık gösterileri gerçekleştirildi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve temelleri 1882’de atılan Sagrada Familia, her yıl milyonlarca turist ağırlıyor. Mimar Gaudi’nin 1926’daki vefatı nedeniyle inşaatı uzun yıllar kesintilerle ve hazırlanan orijinal planlara sadık kalınarak devam etti.

TOPLAM KULE SAYISI 18'E YÜKSELDİ

Son çalışmalarla birlikte tapınaktaki toplam kule sayısı 18'e ulaştı. Tasarlanan mimari plana göre kulelerin 12'si havarilere, dördü İncil yazarlarına, biri Meryem Ana'ya ve en büyük merkezi kule ise İsa Mesih'e adandı.

Yetkililer, projenin tamamen bitirilmesi ve kalan çevre düzenlemelerinin tamamlanması için önümüzdeki on yıllık bir sürecin öngörüldüğünü bildirdi.