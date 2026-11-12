Jiangsu eyaletindeki Xuwei tesisinde nükleer ada için ilk beton dökümünün gerçekleştirilmesiyle birlikte, dünyanın ilk ticari "Chilong-1" reaktörünün yapım süreci de resmen start aldı.

Yılda 11,5 milyar kilovatsaatten fazla elektrik üretimi hedefleyen bu dev proje, yalnızca elektrik şebekesini beslemekle kalmayıp büyük ölçekli kimyasal ve endüstriyel üretimde nükleer enerjinin kullanılması adına küresel bir emsal oluşturuyor.

Geleneksel nükleer santrallerin aksine öncelikli olarak bir endüstriyel buhar tedarikçisi olarak tasarlanan Xuwei kompleksi, çevresindeki dev petrokimya rafinerilerine doğrudan ısı sağlarken üretilen fazla elektriği de bölgesel şebekeye aktaracak. İlk aşaması tamamen faaliyete geçtiğinde yılda 32,5 milyon ton endüstriyel buhar üretecek olan tesis, bölgedeki fosil yakıt kullanımının yerini alarak standart kömür tüketimini yıllık 7,26 milyon ton azaltacak. Resmi verilere göre bu çevreci dönüşüm, her yıl yaklaşık 19,6 milyon ton karbondioksit emisyonunun atmosfere salınmasını engelleyecek.

İKİ NESİL TEKNOLOJİYİ BİR ARAYA GETİRİYOR

Santralin bu yüksek verimliliğe ulaşmasının arkasında, tek bir çatı altında iki farklı nesil nükleer teknolojiyi bir araya getiren benzersiz hibrit tasarımı yatıyor. Çin Ulusal Nükleer Şirketi (CNNC) iştiraki tarafından yönetilen projenin ilk fazında, iki adet üçüncü nesil "Hualong One" basınçlı su reaktörü ile bir adet dördüncü nesil "Chilong-1" yüksek sıcaklıklı gaz soğutmalı reaktör entegre bir sistemle çalışacak.

Bu sıralı çalışma prensibinde önce Hualong One reaktörlerinden elde edilen ana buhar, arıtılmış suyu doymuş buhara dönüştürecek; ardından devreye giren Chilong-1 reaktörü bu buharı çok daha yüksek derecelere kadar ısıtarak petrokimya rafinerilerinin ihtiyaç duyduğu üç farklı seviyede aşırı kızgın buhar elde edecek. İki farklı reaktör tipinin tarihte ilk kez tek bir ısı dağıtım çatısı altında birleştirildiği bu operasyonu güvenli kılmak için tesis operatörleri özel bir "reaktör-makine-ısı" koordineli kontrol mimarisi kullanacak.