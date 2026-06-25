Olay, öğle saatlerinde Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi’nde bulunan 10 katlı bir inşaatın 10’uncu katında meydana geldi. İnşaatta malzeme taşıyan Suriyeli işçi Ahmad Hussain, dengesini kaybederek aşağı düştü. EKİPLER SEVK EDİLDİ Durumu fark eden çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. HAYATINI KAYBETTİ Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmad Hussain’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hussain’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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