Yeni yöntemde beton, alışılmış dikdörtgen kalıplara dökülmek yerine yükün taşınması için gereken şekli alabilen kumaş kalıplara yerleştiriliyor. Böylece yapının dayanıklılığı korunurken gereksiz beton kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor.

BETONU KUMAŞ KALIPLARA DÖKTÜLER

Geleneksel inşaat yöntemlerinde beton kirişler çoğunlukla ahşap, çelik veya başka sert malzemelerden hazırlanan kalıplarla üretiliyor. Bu kalıplar, betonun her noktada benzer kesitlere sahip olmasına neden olabiliyor.

Kumaş kalıp yönteminde ise esnek malzeme, dökülen betonun ağırlığıyla şekilleniyor. Araştırmacılar, kalıbın biçimini ve betonun yerleşimini önceden hesaplayarak yalnızca ihtiyaç duyulan bölgelerde daha fazla malzeme kullanılmasını sağlıyor.

Bu sayede kirişlerin bazı bölümleri daha ince, yük taşıyan kısımları ise daha kalın üretilebiliyor. Yapılan çalışmalarda belirli tasarımlar için beton miktarının geleneksel yöntemlere kıyasla üçte bire, çelik donatı ihtiyacının da yarıya kadar indirilebildiği belirtiliyor.

ÇELİK KULLANIMI DA YARI YARIYA AZALDI

ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, yöntemi denemek için üç metre uzunluğunda bir beton kiriş üretti. Dikilmiş pamuklu kumaştan hazırlanan kalıp, basit bir ahşap çerçeveye sabitlendi ve içerisine beton döküldü.

Üretilen kiriş, aynı yükü taşımak üzere tasarlanan geleneksel bir kirişle karşılaştırıldığında yaklaşık üçte bir oranında beton ve yarısı kadar çelik donatı gerektirdi. Araştırmacılar, kumaş kalıpların hazırlanması için 36, 56 ve 76 parçadan oluşan üç farklı tasarımı da denedi. En uygun sonucun 56 parçalı kalıpla elde edildiği belirtildi.

Kirişin dayanıklılığını incelemek için üzerine su dolu 36 kova yerleştirildi. Yapılan ölçümlerde kirişin eğilme miktarı, bilgisayar modelinin öngördüğü değerden yalnızca yüzde 2 farklı çıktı. Deneyde tasarım yükünün yaklaşık yüzde 30'una ulaşıldı. Araştırmacılar, yöntemin daha büyük yapılarda kullanılabilmesi için yeni dayanıklılık testleri yapmayı planlıyor.

Çalışmanın bir diğer dikkat çekici sonucu ise maliyetlerle ilgili oldu. İşçilik ücretlerinin daha düşük olduğu ülkelerde kumaş kalıpların maliyeti yüzde 10 ila 20 azaltabileceği hesaplandı. Araştırmacılar, yöntemin özellikle özel tasarımlı kirişlerde ve küçük ölçekli inşaat projelerinde kullanılabileceğini belirtti.