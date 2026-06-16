Finlandiyalı teknoloji şirketi Block Solutions, inşaat sektöründe ezber bozan çevreci ve güvenli bir inovasyona imza attı. Şirket; geri dönüştürülmüş plastik ambalajlar ile hindistan cevizi kabuğu, bambu ve şeker kamışı gibi bitkisel atıkları (biyokütle) birleştirerek devrim niteliğinde modüler yapı blokları geliştirdi.

Lego mantığıyla, çimento veya harç kullanılmadan birbirine kenetlenen bu "eko-bloklar", geleneksel beton bloklardan tam 10 kat daha hafif olmasına rağmen onlardan 3 kat daha güçlü bir yapı sunuyor.

DEPREM BÖLGELERİNİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK

Bu teknoloji, özellikle deprem kuşağında yer alan bölgeler için hayati bir koruma sağlıyor. Sistemin ilk ve en önemli başarı hikayesi, 2018 yılında şiddetli depremlerle sarsılan Endonezya'nın Lombok adasında yazıldı.

Bölgede yıkılan okullar, bu hafif ve esnek bloklar sayesinde harç kuruma süresi beklenmeden, sadece bir hafta gibi rekor bir sürede yeniden inşa edildi. Uzmanlar, blokların hafifliği ve esnekliği sayesinde olası yeni depremlerde duvarların sertçe kırılmak yerine esnediğini, böylece çökme ve can kaybı riskini neredeyse sıfıra indirdiğini belirtiyor.

100 YILA KADAR KULLANILABİLİYOR

Çevre örgütleriyle ortak yürütülen projeler kapsamında inşa edilen her bir okul sınıfı, yaklaşık 2 ton plastik atığın doğaya karışmasını engelliyor. Üstelik 50 ila 100 yıl kullanım ömrü olan bu dayanıklı bloklar, istendiğinde sökülüp başka bir yerde yeniden inşa edilebilecek şekilde tasarlanıyor.

Dünyanın en büyük çevre sorunlarından biri olan plastik kirliliğini avantaja çeviren bu sistem, şimdiden Asya-Pasifik bölgesinde kurulan yerel fabrikalarla ithalat yükünü de azaltmaya başladı.