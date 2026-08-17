Şantiyelerde ustaların çimento harcına beyaz bir sıvı katması sıkça görülen ancak sanılanın aksine rastgele yapılmayan teknik bir uygulamadır. Harca eklenen bu madde ev tipi beyaz tutkal değil; PVA, akrilik veya SBR bazlı özel harç yapıştırıcılarıdır.

Bu kimyasal katkılar, çimentolu harcın yüzeye çok daha güçlü yapışmasını sağlar, harcın esnekliğini ile işlenebilirliğini artırır ve kuruma esnasında oluşabilecek büzülme çatlaklarını minimuma indirir.

Özellikle sıva, zemin düzeltme, kaplama ve yüzeysel onarım işlerinde tercih edilen bu polimerler, harcın su geçirgenliğini de düşürür. Ancak bu katkılar harcı tamamen su geçirmez yapmaz; su yalıtımı için ayrı uzmanlık ürünleri gerekir.

Ayrıca sıradan okul tutkallarının çimentoyla karıştırılması harcın yapısını bozacağından, mutlaka çimentoyla uyumlu profesyonel inşaat kimyasallarının tercih edilmesi şarttır.

Yapıştırıcının katkı oranı da yapılacak işe göre değişir. Sıva, tesviye veya tamirat harçlarının her biri için su ve tutkal dengesinin üretici talimatlarına göre ayarlanması hayati önem taşır.

Türkiye inşaat sektöründe bu malzemelere genellikle "yapı kimyasalı", "harç katkısı" veya ustalar arasında doğrudan "çimento tutkalı / lateks" denir.

Bu katkılar yüzeysel uygulamalarda büyük avantaj sağlasa da kolon ve kiriş gibi taşıyıcı yapısal elemanlarda bilinçsizce kullanılmamalı, bu tür hayati alanlarda doğrudan fabrika çıkışlı özel polimer harçlar tercih edilmelidir.