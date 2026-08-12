Özellikle heyelan ve sel riski bulunan bölgelerde kullanılmak üzere uygulanan sistem, daha az iş gücüyle hızlı şekilde sağlam kanallar oluşturmayı amaçlıyor. Kumaşın araziye yerleştirilmesinin ardından içine basınçla harç pompalanıyor ve yapı kısa sürede son şeklini alıyor.

AHŞAP KALIP YERİNE ÖZEL KUMAŞ KULLANDILAR

Geleneksel yöntemde kanal veya istinat duvarı oluşturmak için önce kazı yapılıyor, ardından ahşap kalıplar hazırlanıyor ve betonlama birkaç aşamada gerçekleştiriliyor. Japonya’daki uygulamada ise bu işlemlerin önemli bir bölümü ortadan kaldırıldı. Özel kumaş doğrudan zemine serilerek kazıklar ve destek bloklarıyla sabitlendi.

Daha sonra kumaşın içine basınç altında harç enjekte edildi. Doldukça şişerek kanalın şeklini alan kumaş, aynı zamanda fazla suyun dışarı çıkmasına izin verdi. Böylece betonun daha yoğun ve homojen bir yapıya kavuşması sağlanırken sertleşme süreci de hızlandı. Normal şartlarda yaklaşık bir ay sürecek çalışma, kullanılan yöntem sayesinde 48 saatten kısa sürede tamamlandı.

Sistemin başka bir avantajı ise karmaşık yüzeylerin tek işlemde oluşturulabilmesi. Kanalın tabanı, duvarları ve kıvrımlı bölümleri için ayrı ayrı kalıp hazırlanmasına gerek kalmadan kumaşa istenilen biçim verilebiliyor. Ortaya çıkan pürüzlü yüzey de kanaldan geçen suyun hızını azaltarak erozyon riskinin düşürülmesine yardımcı oluyor.

DAHA AZ İŞÇİYLE ÇALIŞMA TAMAMLANIYOR

Yöntem, inşaat sektöründeki iş gücü ihtiyacını azaltmasıyla da öne çıkıyor. Geleneksel kalıpların hazırlanması, kurulması ve daha sonra sökülmesi gibi aşamalar ortadan kalkarken ahşap kullanımına duyulan ihtiyaç da önemli ölçüde azalıyor. Bu sayede hem çalışma süresi kısalıyor hem de sahada daha küçük ekiplerle ilerlemek mümkün hale geliyor.

Japonya gibi yoğun yağış, sel ve heyelan riskinin yüksek olduğu bölgelerde bu hız özellikle acil müdahale gerektiren projelerde önem taşıyor. İki gün içinde sağlam bir su kanalı oluşturulabilmesi, afet sonrasında uzun süreli şantiyeler kurmadan koruyucu yapıların daha hızlı hazırlanabileceğini gösteriyor. Kumaş kalıp yöntemi bu yönüyle yalnızca zamandan tasarruf sağlayan bir inşaat tekniği değil, riskli bölgelerde hızlı müdahaleyi mümkün kılan alternatif bir çözüm olarak değerlendiriliyor.