Şişirilebilir özel kalıplar üzerine püskürtülen poliüretan köpük yalıtımı ve donatılı beton kabuk teknolojisiyle inşa edilen bu yapılar; dikey duvar ve ayrı çatı anlayışını tamamen ortadan kaldırarak tek parçalı, bütünleşik bir yaşam alanı sunuyor.

DAHA AZ MALZEMEYLE YÜKSEK KALİTE

Kubbe mimarisinin en büyük avantajı geometrisinde yatıyor. Küre formu, minimum dış yüzey alanı ile maksimum iç hacim elde edilmesini sağladığı için inşaatta kullanılan beton ve demir gibi temel malzeme tüketimini ciddi oranda düşürüyor.

Kavisli dış yüzey, şiddetli rüzgarların yapıya baskı yapmak yerine etrafından süzülmesini sağlarken, yağmur sularının da çatı birleşim yerleri olmadan doğal bir hat izleyerek akmasını sağlıyor.

Ayrıca yekpare beton kabuk arasına uygulanan izolasyon katmanı, sıcak bölgelerde sıcağı içeri sokmazken soğuk iklimlerde ise iç mekan ısısını muhafaza ederek yüksek enerji tasarrufu sunuyor.

EVİN MALİYETİ 800 BİN TL'Yİ BULUYOR

Brezilya’daki başarılı uygulamalarda sadece karkas (ana yapı) maliyeti çok daha düşük rakamlara mal edilebilirken; oturuma hazır, tüm ince işleri tamamlanmış bir kubbe evin maliyeti işçilik, bölge, arazi yapısı ve kullanılan malzemeye bağlı olarak ortalama yaklaşık 10 bin - 16 bin dolar (yaklaşık 500 bin - 800 bin TL) arasında değişiyor.

Bu evlerin bütçe dostu olmasının en önemli nedenlerinden biri de kademeli inşa imkanı. Ana karkas profesyonel ekiplerce kısa sürede kurulduktan sonra ev sahipleri; iç bölme duvarları, fayans, zemin kaplamaları ve tesisat gibi ince işçilikleri kendi imkanlarıyla zaman içinde tamamlayabiliyor.

Bu durum, ev sahibi olmak isteyenlerin tüm inşaat bütçesini tek seferde peşin ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırarak maliyeti zamana yaymalarına olanak tanıyor.