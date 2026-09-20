Alman builder Andreas Froese tarafından geliştirilen çevreci inşaat yöntemi, atık plastik şişeleri dayanıklı yapı malzemelerine dönüştürerek dar gelirli ailelere umut oluyor.

Honduras’ta hayata geçirilen bu sistemde, içi kum veya toprakla iyice sıkıştırılan PET şişeler, harç ve özel bağlayıcılarla birleştirilerek geleneksel tuğla ile beton blokların yerini alıyor.

BAŞKA YAPILAR İÇİN DE KULLANILIYOR

Froese'nin kurduğu Eco-Tec organizasyonu çatısı altında yürütülen projelerde; yeşil çatı ve kompost tuvalet gibi ekolojik çözümler de kullanıldığında, ev inşa etme maliyeti yarı yarıya düşüyor. Sadece konutla sınırlı kalmayan bu teknikle; su depoları, okul derslikleri ve çeşitli topluluk binaları da inşa ediliyor.

Yöntemin en dikkat çeken yanı ise yerel halkın sürece doğrudan katılması. Şişelerin toplanmasından sıkıştırılmasına ve duvar örülmesine kadar tüm aşamalarda eğitim alan bölge sakinleri, hem çevre kirliliğiyle mücadele ediyor hem de kendi evlerini çok daha uygun maliyetlerle inşa etme imkânı buluyor.