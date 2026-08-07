Normal betonun metreküpü yaklaşık 2.300-2.500 kilogram gelirken, bu gözenekli malzemenin yoğunluğu 300 ile 1850 kilogram arasında değişiyor ve genellikle metreküpü 500 kilogram civarında üretiliyor.

Çimento, kum ve suya eklenen genleştirici maddeler veya köpük sayesinde yapının içinde binlerce hava kabarcığı oluşuyor; bu hava boşlukları ise ses ve ısı geçişini büyük ölçüde engelleyerek binalarda konforu artırıyor.

Aşırı yük taşımayan iç duvarlarda, boşluk doldurmalarında ve hafifletilmiş döşemelerde tercih edilen bu malzeme, binaların toplam ağırlığını azalttığı için temel, kolon ve kirişlere binen yükü hafifletiyor. Bu durum projede daha az demir ve beton kullanılmasını sağlayarak maliyet dengesi oluştururken, şantiyelerdeki atık miktarını da düşürüyor.

Blokların üretim maliyeti geleneksel betona kıyasla daha yüksek olsa da, sağladığı yapısal hafiflik sayesinde uzun vadede tasarruf sağlayabiliyor.

MODERN BİNALARDA KOLAYLIK SAĞLIYOR

Öte yandan, malzemenin bazı dezavantajlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Gözenekli yapısı nedeniyle zamanla büzülme çatlakları oluşabildiğinden, projelerde özel harçlar, güçlendirme fileleri ve doğru su yalıtımı gibi önlemlerin baştan planlanması şart koşuluyor.

Ürünün kalitesi doğrudan üretici firmaya bağlı olduğu için doğru tedarikçi seçimi büyük önem taşıyor; ancak bakım süreçleri standart betonarme yapılarla benzerlik gösteriyor.

Düzenleyici standartlar ve artan maliyet baskıları nedeniyle inşaat sektöründe yeniden popülerleşen bu hafif bloklar, doğru uygulandığında modern binalara hem yalıtım hem de statik açıdan büyük kolaylıklar kazandırıyor.