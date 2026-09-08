Olay, saat 20.00 sıralarında Paşaköy Mahallesi’ndeki bir inşaatta meydana geldi.

İddiaya göre inşaatta bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından taraflar olay yerinden ayrıldı.

Ancak iki grup, D-100 kara yolu kenarında yeniden karşılaşarak kavgaya tutuştu.

POLİS VE JANDARMA MÜDAHALE ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle taraflar birbirinden ayrılırken, kavgaya karışan kişiler Bahçelievler Polis Merkezi’ne götürüldü.

KARAKOL ÖNÜNDE DE KAVGA ETTİLER

Kavgayı duyan tarafların yakınları ise Bahçelievler Polis Merkezi önünde toplandı.

Burada iki grubun yakınlarının karşılaşmasıyla yeniden tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar bu kez karakolun önünde birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından kavgaya karışan şüpheliler yeniden polis merkezine götürüldü.