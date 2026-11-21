İstanbul Sultangazi'de bir inşaatın bodrum katında bulunan erkek cesedine ilişkin otopside, ölümün yüksekten düşmeye bağlı boyun kırığı sonucu gerçekleştiğinin değerlendirildiği öğrenildi. Başındaki darp izi bulgusu nedeniyle ilk aşamada cinayet ihtimali üzerinde durulan kişinin kimliği henüz belirlenemedi.

Olay, 17 Kasım'da Yunus Emre Mahallesi'ndeki dört katlı bir inşaatta ortaya çıktı. İddiaya göre, inşaatta çalışan bir işçi bodrum katta yarı çıplak ve hareketsiz yatan bir erkek gördü. Durumun firma sahibine bildirilmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde, ölümün yaklaşık 3-4 gün önce gerçekleşmiş olabileceği değerlendirildi. Başta darp izi bulunduğu yönündeki bulgular üzerine olay ilk aşamada cinayet şüphesiyle ele alındı.

OTOPSİDE DÜŞMEYE BAĞLI BOYUN KIRIĞI DEĞERLENDİRİLDİ

Şüpheli ölüm kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, kişinin düşmeye bağlı boyun kırığı sonucu hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği öğrenildi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Olay sırasında sokakta bulunan Rüveyda D., saat 23.00 sıralarında polis ekiplerinin geldiğini belirterek, kendilerine bir erkek cesedi bulunduğunun ve ilk değerlendirmede cinayet ihtimali üzerinde durulduğunun söylendiğini aktardı. Rüveyda D., savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazenin saat 01.30 sıralarında nakil aracıyla götürüldüğünü söyledi.