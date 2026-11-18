Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat işçisi Nurali Avcı (62), çalıştığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olay, saat 10.00 sıralarında Huzur Mahallesi Bahçelievler Sokak'taki bir ev inşaatında meydana geldi. Çalışırken aniden fenalaşan Avcı yere yığıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Avcı, kalp masajı yapılarak ambulansa alındı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avcı kurtarılamadı. Avcı'nın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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