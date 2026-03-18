Yakın zamanda beyin ameliyatı geçiren Fatih Altaylı, kendi internet sitesinde yayımladığı yazısında sağlık durumu hakkında son bilgileri paylaştı.

'UMARIM İLBER HOCAMA KAVUŞURUM'

'İnşallah İlber Hocana kavuşursun bu ameliyatla' diyenlere cevap veren Altaylı, "Vallahi de, billahi de kızmadım. Güldüm. Umarım günü geldiğinde İlber Hocama kavuşurum, diğer tarafta da onun yanında olurum. Çünkü o orada da iyi bir yerde, onurlu, haysiyetli, bilgili insanların yanında olacaktır" ifadelerini kullandı.

'KAFAMDA DELİKLER VAR'

Altaylı’nın yazısının ilgili bölümü aynen şöyle:

Dostum Profesör Türker Kılıç’ın şimdiye 14 bin tanesini başarıyla gerçekleştirdiği bir operasyon, gamma knife yani gama ışın bıçağı ile yapılan bir işlem. Türker Hoca’yı tanırsınız herhalde. Pek çok program yaptık kendisi ile. Tanıdığım en önemli entelektüellerden biridir. Rahmetli İlber ile, Celal ile, Murat ile, Ahmet Hoca ile birlikte adını anabileceğim müthiş bir aydındır. Yanı sıra da müthiş bir sinir cerrahıdır. Kendimi ona emanet ettim ve oldukça zorlu bir işi tereyağından kıl çeker gibi halletti. 1 saatlik bir operasyon planlamıştı Türker Kılıç Hocam. Ancak operasyon öncesi son çekilen manyetik rezonans görüntüsünde daha önce olmayan ikinci bir tümörün varlığı ortaya çıkınca onu da etkisizleştirmek gerektiği için ameliyat yaklaşık 2,5 saat sürdü. Şu anda gayet iyiyim. Kafamda sadece 4 küçük delik ve bunları örten küçük pansumanlar var. Yarın normal hayatıma devam edeceğim.

'HAFIZAMDA AKSAMA OLABİLİR'

Ameliyatın kısa süreli yan etkisi olarak, kısa süreli hafızamda birkaç günlük bir aksama olabilir ama o da belki ve hemen geçecek. Beynimdeki tümörün geçmiştekinden daha hızlı büyümesinde ve birken iki olmasında hapishane koşullarının etkisi var mı yok mu bilemem. Zannederim kimse de bilemez. Olmuştur da diyemeyiz, olmamıştır da diyemeyiz. Önemi de yok. Bu arada son bir şey söyleyeyim. Ameliyatımın ardından, bana olan nefreti bitmeyen bazıları “Hayırlısı inşallah İlber Hocana kavuşursun bu ameliyatla” demişler. Vallahi de, billahi de kızmadım. Güldüm. Umarım günü geldiğinde İlber Hocama kavuşurum, diğer tarafta da onun yanında olurum. Çünkü o orada da iyi bir yerde, onurlu, haysiyetli, bilgili insanların yanında olacaktır. Ben inşallah sevdiğim herkese kavuşmayı umduğum gibi İlber’e de kavuşurum. Bu dileklerde bulunanlar da kime layıklarsa ona kavuşurlar inşallah.