

Yaş ilerledikçe zihinsel performansın kaçınılmaz olarak düştüğü yönündeki yaygın kanı, bilimsel araştırmalarla yeniden değerlendiriliyor. Araştırmacılar, yıllar içinde kazanılan bilgi birikimi, yaşam deneyimi ve duygusal olgunluğun, yaşa bağlı zihinsel hız kaybını önemli ölçüde telafi ettiğini ortaya koydu.

"Intelligence" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, yeni bilgi işleme ve hızlı problem çözme becerisi olarak tanımlanan akıcı zekâ, 20'li yaşlardan sonra kademeli olarak geriliyor. Buna karşın kariyer başarısı, sağlıklı karar alma ve yaşam deneyimine dayalı muhakeme gibi alanlarda performansın 55 ila 60 yaşları arasında en yüksek seviyeye ulaştığı belirlendi.

Araştırmacılar, zihinsel performansın tek bir yaşta zirveye ulaşmadığını, farklı bilişsel becerilerin yaşamın farklı dönemlerinde güç kazandığını vurguladı.

ZİHNİN EN YÜKSEK PERFORMANSI BELİRLİ BİR YAŞ ARALIĞINDA

Uzmanlar, genel zihinsel performansın 40 yaşından önce ya da 65 yaşından sonra en üst seviyede olmasının düşük bir ihtimal olduğunu ifade etti. Bulgular, zihinsel kapasitenin yalnızca işlem hızına bağlı olmadığını, deneyim ve birikimin de önemli bir rol oynadığını gösterdi.

GENİŞ KAPSAMLI DEĞERLENDİRME YAPILDI

Araştırmada katılımcıların bilişsel performansı; muhakeme yeteneği, kelime dağarcığı, genel bilgi düzeyi, çalışma belleği, finansal okuryazarlık, işlem hızı, duygusal istikrar ve sorumluluk bilinci gibi çok sayıda ölçüt üzerinden değerlendirildi.

Elde edilen sonuçlar, yaşlanmanın yalnızca zihinsel kayıplarla ilişkilendirilemeyeceğini, deneyim ve bilgi birikiminin birçok alanda bilişsel performansı güçlendirdiğini ortaya koydu.