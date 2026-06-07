Araştırma, Tianda Fu ve çalışma arkadaşları tarafından hazırlanarak International Journal of Extreme Manufacturing dergisinde yayımlandı. Çalışmada, insan derisi gibi esneyebilen ve beyin benzeri bilgi işleme yeteneklerine sahip elektronik sistemlerin gelecekte sağlık teknolojileri, giyilebilir cihazlar ve robotik uygulamalarda kullanılabileceği değerlendirildi.

Günümüzde kullanılan elektronik devrelerin büyük bölümü sert ve rijit malzemelerden üretiliyor. Ancak insan vücudu sürekli hareket eden, bükülen ve esneyen yumuşak dokulardan oluşuyor. Bu durum özellikle deri üzerine yerleştirilen sensörlerde ve tıbbi implantlarda çeşitli sorunlara yol açabiliyor.

BEYİNDEN İLHAM ALIYOR

Araştırmacılar bu sorunu çözmek için "yumuşak nöromorfik elektronikler" adı verilen yeni bir yaklaşım geliştiriyor. Bu sistemler yalnızca veri toplamakla kalmıyor; tıpkı insan beynindeki sinir ağları gibi bilgiyi işleyebiliyor, depolayabiliyor ve analiz edebiliyor. Böylece verilerin uzak sunuculara gönderilmesine gerek kalmadan cihaz üzerinde anında değerlendirme yapılabiliyor.

SAĞLIK TAKİBİNDEN ROBOTLARA KADAR KULLANILABİLİR

Uzmanlar, teknolojinin gelecekte sağlık takibi yapan giyilebilir cihazlarda, protezlerde, yapay deri sistemlerinde ve robotlarda kullanılabileceğini belirtiyor. İnsan vücuduna daha iyi uyum sağlayan elektroniklerin kalp, kas ve sinir sistemiyle daha hassas etkileşim kurabileceği ifade ediliyor.

İNSAN VE MAKİNE ARASINDAKİ SINIR DARALIYOR

Araştırmayı değerlendiren bilim insanları, elektronik sistemlerin artık yalnızca daha güçlü değil, aynı zamanda biyolojik dokulara daha benzer hale geldiğini vurguluyor. İnsan derisi gibi esneyebilen ve beyin benzeri bilgi işleme yeteneklerine sahip cihazların, gelecekte insan ve makine arasındaki etkileşimi önemli ölçüde değiştirebileceği belirtiliyor.