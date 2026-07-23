California Berkeley Üniversitesi'nden bilim insanları, "Oz Görme Sistemi" adı verilen özel bir yöntemle insan gözünün normal şartlarda göremediği yeni bir renk tonunu ortaya çıkardı. Science Advances dergisinde yayımlanan çalışmada "olo" olarak adlandırılan rengin, doğal renk spektrumunun dışında kaldığı bildirildi.

'OLO' RENGİ NASIL ELDE EDİLDİ VE NEDEN FARKLI?

Lazer teknolojisi kullanılarak geliştirilen yöntemde, insan gözündeki L, M ve S konilerinden yalnızca M konisinin uyarılması sağlandı. Bu işlem ikili kod sisteminde "010" şeklinde karşılık bulduğu için yeni renge "olo" ismi verildi.

Laboratuvar ortamındaki katılımcılar, elde edilen rengi doğal spektrumda bulunmayan aşırı doygun bir mavi-yeşil tonu olarak tanımladı. Araştırmacılar, bu rengin tanımlanabilmesi için ortama mutlaka beyaz ışık eklenmesi gerektiğini, bu durumun rengin görünür renk gamutunun dışında kaldığını kanıtladığını kaydetti.

BİLİM İNSANLARI ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI

Keşif, akademik çevrelerde farklı değerlendirmelere yol açtı. Londra St. George's Üniversitesi'nden görme bilimci Prof. John Barbur, durumun tamamen yeni bir renk olarak tanımlanamayacağını savundu. Barbur, ortaya çıkan görselin sadece M konilerinin tek başına uyarılmasıyla elde edilen daha yoğun bir yeşil tonu olduğunu ifade etti.

CİHAZ EKRANLARINDA KULLANILABİLECEK Mİ?

Geliştirilen "Oz" tekniğinin gelecekte renk körlüğü simülasyonlarında, tıbbi görüntüleme sistemlerinde ve ekran teknolojilerinde kullanılabileceği öngörülüyor.

Ancak araştırmanın eş yazarı James Fong, mevcut sistemin yüksek hassasiyetli optik ekipmanlar ve özel lazerler gerektirdiğini belirterek, yöntemin yakın gelecekte akıllı telefon veya televizyon ekranlarına entegre edilmesinin mümkün olmadığını açıkladı.