ABD'nin Nevada eyaletindeki Black Rock Çölü'nde 1964 yılında yapılan jeotermal arama sondajının kapatılamaması, "Fly Gayzeri" adı verilen ve sıcak su püskürten sıra dışı bir yapının ortaya çıkmasına neden oldu. Kuyudan sızan sıcak su ve mineraller zamanla birikerek bölgeyi kırmızı-yeşil tonlarda benzersiz bir jeolojik alana dönüştürdü.

İNSAN HATASI SONUCU OLUŞAN GAYZER NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Hualapai Jeotermal Bölgesi'nde yer alan alanda ilk olarak 100 yılı aşkın bir süre önce tarımsal kuyu açma çalışmaları sırasında 93 derece sıcaklıkta suya rastlandı. Tarıma uygun olmayan bu su zamanla 3,7 metre yüksekliğinde kalsiyum karbonat konisi oluştururken, 1964 yılında aynı noktada yürütülen keşif sondajının tıpanmasının başarısız olması esas gayzerin doğuşunu tetikledi.

Yerin altından yükselen mineral bakımından zengin sıcak su, çöl yüzeyine çökerek 1,8 metre yüksekliğinde çoklu bacalardan oluşan koniler meydana getirdi. Sıcak ve nemli ortamda çoğalan termofilik algler ve mineral katmanları, gayzerin yüzeyine renkli tonlar kazandırdı.

BÖLGEDEKİ DİĞER GAYZERLER HANGİ ÖZELLİKLERİ TAŞIYOR?

Bölgede insan yapımı gayzerlerin yanı sıra 2006 yılında keşfedilen ve doğal yollarla oluştuğu değerlendirilen "Will's Gayzeri" de yer alıyor. Her yıl yaklaşık 15 santimetre büyüyen bu volkanik oluşum, püskürttüğü sıcak suyla farklı bir tepe yapısı şekillendirmeye devam ediyor.

ABD'deki bir diğer önemli yapı olan Yellowstone Milli Parkı'ndaki asidik su yapısıyla tanınan Echinus Gayzeri de uzun süren sessizliğin ardından yeniden faaliyete geçti. Sirke asitliğindeki suyuyla dikkat çeken bu gayzer, yer altı gazları ve sularının dengesi sayesinde birkaç saatte bir 9 metre yüksekliğe kadar sıcak su fışkırtıyor.

KORUMA ALTINA ALINAN ALAN ZİYARETE NASIL AÇILDI?

Kar amacı gütmeyen Burning Man Projesi, 2016 yılında gayzerin yer aldığı 3 bin 500 dönümlük Fly Ranch arazisini 6,5 milyon dolar ödeyerek satın aldı. Kuruluş, bölgedeki doğal sulak alanları, çayırları ve doğal su kaynaklarını kapsayan ekosistemi koruma altına almayı hedefledi.

Yürütülen koruma çalışmalarının ardından çiftlik arazisi, 20 yıl süren kapalılık döneminin sonrasında 2018 yılında yeniden ziyaretçilerin kullanımına sunuldu. Bölge günümüzde hem araştırmacıların hem de ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor.